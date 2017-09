Van Ginkel: ‘Ze hebben niet echt iemand die de Messi van Feyenoord is’

PSV verloor zondagmiddag met 2-0 van sc Heerenveen, waardoor de Eindhovenaren voor het eerst dit seizoen puntenverlies leden in de Eredivisie. Volgende week zondag staat de topper tegen Feyenoord op het programma en Marco van Ginkel, die nog altijd baalt van het verlies in Friesland, zegt dat de fans van PSV een goede prestatie mogen verwachten van hun ploeg.

"Of er harde woorden zijn gevallen? Er is duidelijk gemaakt wat er fout ging en wat er beter moet gaan", aldus Van Ginkel in gesprek met PSV TV over de evaluatie van het team van de wedstrijd tegen Heerenveen. "Bepaalde jongens hebben onder ogen moeten zien wat ze fout deden en wat ze moeten veranderen. Ja, dat kan soms wel eens hard aankomen."

De middenvelder beseft dat PSV zich snel weer moet oprichten, aangezien het zondag alweer tegen Feyenoord moet spelen. "Een hecht team. Ze hebben niet echt iemand die de Messi van Feyenoord is, maar dat hebben wij ook niet", aldus de aanvoerder. "Het zou een mooie revanche zijn voor Heerenveen, maar ook voor de twee nederlagen tegen Feyenoord vorig jaar. En als je thuis een topper wint, ziet de situatie er weer anders uit."

"Wij zijn wel een team en dat hebben we ook wel laten zien. Maar af en toe zijn er momenten dat we dat niet zijn. Dan moeten we elkaar aan de afspraken houden. Dan zijn wij voor elke Eredivisieploeg lastig en zijn wij heel moeilijk te verslaan", aldus Van Ginkel, die toegeeft dat hij misschien wel meer de leiding had moeten nemen tegen Heerenveen: "Natuurlijk is dat voor mij ook een verantwoordelijkheid."