Van Bronckhorst: ‘Het is een ploeg die de kwaliteiten heeft de CL te winnen’

Feyenoord staat na een afwezigheid van veertien seizoenen voor zijn rentree in het hoofdtoernooi van de Champions League. De Rotterdammers trappen de groepsfase woensdagavond af met een thuiswedstrijd tegen Manchester City. Giovanni van Bronckhorst koestert warme herinneringen aan het miljardenbal.

De Feyenoord-trainer schreef de Champions League in 2006 op zijn naam als speler van Barcelona. "Het is voor mij een competitie met heel veel mooie herinneringen aan mooie wedstrijden die ik heb gespeeld. Niet alleen voor Barcelona, Glasgow Rangers en Arsenal maar ook in mijn eerste periode bij Feyenoord", zegt hij op de officiële website van de landskampioen over het toernooi. Van Bronckhorst zal de wedstrijd van woensdag anders ervaren dan dat als hij speler deed. "Maar voor de ervaring en ontwikkeling van mijn spelers is het van heel veel waarde om in de Champions League te acteren tegen een absolute topploeg te acteren."

De oefenmeester is onder de indruk van tegenstander Manchester City, dat afgelopen weekeinde in de eigen competitie met 5-0 won van Liverpool. "Het is een ploeg die de kwaliteiten heeft om het toernooi uiteindelijk ook te winnen", vervolgt hij. "Dat zie je ook terug in de wedstrijden die je bekijkt van Manchester City en de spelers die je dan ziet. Als je die beelden ziet en kijkt wat ons te wachten staat, dan zullen wij de gehele wedstrijd ons niveau moeten halen."