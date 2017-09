Strootman kijkt in de spiegel: 'Als ik moe ben, maak ik te makkelijk foutjes’

Kevin Strootman benadrukt dat hij AS Roma niet wilde verlaten deze transferzomer. De Oranje-international, die maandagmiddag samen met coach Eusebio Di Francesco op een persconferentie een vooruitblik gaf op het Champions League-treffen met Atlético Madrid, zegt dat, ondanks hevige interesse van Juventus, hij sowieso bij Roma was gebleven.

"Of ik ooit gedacht heb aan vertrekken bij Roma? De transfermarkt is pas net gesloten...", reageert Strootman geïrriteerd. "Twee maanden geleden heb ik mijn contract met vijf jaar verlengd, ik heb er nooit aan gedacht om Rome te verlaten", citeren verschillende Italiaanse media Strootman, die benadrukt dat het spelen in het miljardenbal veel doet met de spelersgroep.

"We hebben hard gestreden vorig jaar om als tweede te eindigen", vervolgt de middenvelder. "Nu kunnen we ons meten met de beste ploegen. Ik weet niet of we sterker of zwakker zijn. Goede spelers zijn vertrokken, anderen zijn gekomen. We weten over een paar maanden meer, maar we hebben veel vertrouwen in de wedstrijd. De coach maakt altijd de beste opstelling."

Strootman erkent dat hij niet in de beste vorm van zijn leven steekt. "Ik hoop dat we morgen de echte Strootman zien, ik speel nog niet op het niveau van vóór mijn blessure. In mijn spel is iets veranderd, ik ben er wel twee jaar lang uit geweest. Ik moet zorgen dat ik er klaar voor ben en weer volledig fit word. Als ik moe ben, maak ik te makkelijk foutjes. Dat moet ik verbeteren."