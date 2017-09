Keizer: ‘Misschien tegen ADO wel weer met Dolberg en Huntelaar’

Ajax speelde afgelopen zaterdag tegen PEC Zwolle (3-0) met zowel Kasper Dolberg als Klaas-Jan Huntelaar in de ploeg. Het nieuwe systeem was even wennen voor de spelers op het veld, maar trainer Marcel Keizer sluit niet uit dat hij dit seizoen vaker gebruik gaat maken van een aanval bestaande uit Dolberg en Huntelaar. Verder bespreekt Keizer de doelpuntendroogte van Dolberg en de gemiste strafschop van Hakim Ziyech, die mogelijk de volgende penalty gewoon weer neemt.