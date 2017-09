‘Ik vraag mezelf ook weleens af waarom ik nog voor FC Groningen speel’

Mimoun Mahi staat nog altijd onder contract bij FC Groningen, ondanks interesse van buitenlandse clubs. De 23-jarige aanvaller, die in totaal 87 wedstrijden heeft gespeeld voor de Trots van het Noorden en daarin 27 keer scoorde, werd in de zomer vaak in verband gebracht met een transfer, maar van een nieuwe stap in zijn carrière kwam het uiteindelijk niet.

Waarom de eenmalig Marokkaans international nog steeds voetbalt bij de Eredivisionist, weet hij zelf ook niet. "Ik vraag het mezelf ook weleens af. Er was interesse uit de Championship en een club uit de Serie A informeerde. Maar dat waren niet de clubs waarop ik hoopte. Daarom ben ik ook totaal niet teleurgesteld bij Groningen", vertelt Mahi in gesprek met het Algemeen Dagblad.

"Ik weet dat ik sowieso nog een half jaar voetbal bij een club, waar ik mezelf kan ontwikkelen en waar de trainer (Ernest Faber, red.) mij helpt beter te worden", vervolgt Mahi, die nog tot medio 2019 vastligt bij de club. Mahi denkt dat hij nog stappen kan maken bij de noorderlingen. "Dat is ook een fijn gevoel. Ik ben 23 jaar en moet gas geven, zodat ik later een nog grotere stap kan maken."