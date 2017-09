'Ik had nooit verwacht dat hij zo'n niveau zou halen en Milan ook niet'

Pierre-Emerick Aubameyang is al jarenlang een zeer belangrijke speler voor Borussia Dortmund, maar in het verleden stond de Gabonese spits onder contract bij AC Milan. De Italiaanse topclub heeft de aanvaller meerdere keren uitgeleend en in januari 2012 uiteindelijk verkocht aan Saint-Étienne. Paolo Maldini zegt dat de club heeft gefaald de potentie van Aubameyang goed in te schatten.

Afgelopen transferwindow leek een transfer van Aubameyang naar Milan tot de mogelijkheden te behoren, maar uiteindelijk bleef de 28-jarige spits bij die Borussen. Maldini, icoon van i Rossoneri, is onder de indruk van de aanvaller. "Ik had nooit verwacht dat Auba zo'n niveau zou halen en Milan ook niet", zegt de oud-verdediger in gesprek met BILD.

"Destijds was het lastig voor jonge spelers om door te breken, omdat het team gewoon te sterk was", vervolgt de Italiaan, die in 2009 zijn voetbalcarrière beëindigde. "Het was de juiste beslissing van hem om te vertrekken. Ik ben ook heel blij voor hem. Ik heb hem onlangs ontmoet en heb hem verteld dat hij me verrast heeft. Hij houdt van Milan, maar hij is tegenwoordig best wel duur."