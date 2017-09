‘Het ontslag van De Boer is belachelijk, achterlijk, idioot en gek’

Frank de Boer heeft slechts 77 dagen gekregen om Crystal Palace naar zijn hand te zetten. Maandag besloot de clubleiding dat de maat vol was, nadat the Eagles op bezoek bij Burnley (1-0) de vierde nederlaag van het seizoen hadden geleden. Diverse voetbalkenners spreken hun teleurstelling uit over de keuze van Palace om de Nederlander te ontslaan.