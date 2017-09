‘Feyenoord moet niet va-banque spelen, dan word je helemaal afgestraft’

Feyenoord neemt het woensdagavond op tegen Manchester City bij het eerste duel in de groepsfase van de Champions League. Fans van de Rotterdammers zijn benieuwd hoe de regerend landskampioen het gaat doen in het miljardenbal en ook John de Wolf, Mario Been en Regi Blinker hopen dat de club het ver gaat schoppen. De voormalig voetballers van Feyenoord denken dat de spelers goed kunnen omgaan met de vele wedstrijden.

De Wolf denkt niet dat de Feyenoorders gaan jammeren over het dubbele programma waar ze de komende maanden mee te maken krijgen. "Hier heb je het hele jaar voor gevoetbald, ben je kampioen voor geworden. Hier droom je van, om op het allerhoogste platform te spelen. Dus daar gaan ze echt niet over zeuren", aldus De Wolf voor de camera van FOX Sports.

Been kan zich vinden in de woorden van de oud-verdediger en koestert hoop. "Het kan twee kanten op. Je kunt goed presteren tegen grote clubs en dan krijg je daar een boost van", zegt de ex-trainer van Feyenoord, die verder aangeeft dat de mannen van Giovanni van Bronckhorst de wedstrijden in de Champions League realistisch moeten benaderen: "Je moet niet va-banque spelen, want dan word je op dat niveau helemaal afgestraft."

Net als De Wolf denkt ook Blinker dat Feyenoord goed kan omgaan met het drukke programma. "Het kan nadelig zijn, maar ze hebben toch een dubbele bezetting op heel veel posities. De ene week kan je Sam Larsson laten spelen en de andere week Jean-Paul Boëtius. Dat is allemaal van hetzelfde niveau, dus ik heb er wel een goed gevoel bij. Hopelijk weten de nieuwe jongens snel aan te haken."