Veertien dingen die je moet weten in aanloop naar Barcelona - Juventus

Barcelona en Juventus zijn dinsdagavond vanaf 20.45 uur elkaars tegenstander, in het kader van de eerste groepswedstrijd van het toernooi om de Champions League. De club uit Turijn was vorig seizoen in de kwartfinales van het Europese miljardenbal te sterk voor de Catalanen. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het Camp Nou.

o Barcelona won slechts één van de laatste zes officiële wedstrijden tegen Juventus: twee remises, drie nederlagen. De overwinning was in de Champions League-finale van 2015 (3-1).

o Barcelona hield in de laatste acht officiële duels met Juventus slechts één keer de nul.

o Juventus heeft de Europa Cup I / Champions League tweemaal gewonnen: 1985 en 1996. Niemand verloor de finale echter vaker dan de club uit Turijn: zeven uit negen.

o Barcelona heeft de Champions League vier keer gewonnen, in de laatste twaalf seizoenen. Real Madrid is daarnaast de enige club die het toernooi in dezelfde periode meer dan één keer heeft gewonnen: driemaal.

o Barcelona heeft dertien van de laatste zestien Champions League-groepsduels in winst omgezet: twee remises, één nederlaag. In 43 van de laatste 44 groepwedstrijden waren de Catalanen goed voor minimaal één doelpunt. Alleen tegen Benfica (0-0, december 2012), toen Barcelona al zeker was van de groepswinst, kwam men niet tot scoren.

o Juventus neemt voor achttiende keer deel aan de groepsfase van de Champions League. Een Italiaans record, daar AC Milan zeventienmaal deelnam.

o Barcelona heeft 19 van de laatste 21 Champions League-duels in het Camp Nou in winst omgezet: twee remises. De laatste Europese nederlaag dateert van mei 2013, tegen Bayern München (0-3).

o Juventus heeft slechts één van de laatste vijftien Champions League-groepsduels verloren: negen zeges, vijf remises. De nederlaag vond plaats in december 2015, in en tegen Sevilla (1-0).

o Niemand pakte meer rode kaarten in de Champions League dan Juventus: 23 (sinds 1992/93).

o Barcelona bereikte in de laatste vier seizoenen slechts één keer de halve finales van de Champions League. In de zes voetbaljaargangen daarvoor schaarden de Catalanen zich telkens bij de laatste vier.

o Lionel Messi was goed voor 94 treffers in de Champions League. Alleen Cristiano Ronaldo (105) kwam tot meer doelpunten. Tien van de elf doelpunten van Messi afgelopen seizoen vonden in de groepsfase plaats.

o Ernesto Valverde is voor de vierde keer trainer van een club die aan de Champions League deelneemt, na Olympiacos, Valencia en Athletic Club. Hij kwam nooit verder dan de laatste zestien.

o Gonzalo Higuain kwam niet verder dan slechts 4 treffers in 27 knock out-duels van de Champions League: 0.15. In de groepsfase was de aanvaller trefzekerder, met 13 goals in 38 wedstrijden: 0.34. Hij kende in 2016/17 zijn productiefste seizoen in de Champions League, met vijf treffers.

o Massimiliano Allegri bereikte in elk van zijn zeven deelnames als manager aan de Champions League de knock out-fase. In twee van de laatste drie deelnames eindigde hij met Juventus als verliezend finalist.