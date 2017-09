Quaresma komt weg met bizarre duw aan arbiter: ‘Het ging niet expres’

De Turkse voetbalbond (TFF) bestraft Ricardo Quaresma niet voor het duwen van scheidsrechter Ali Palabiyik in de wedstrijd tussen Besiktas en Karabükspor. In de tweede helft kwam het tot een botsing tussen de aanvaller en de arbiter, nadat Quaresma hem leek op te zoeken. Volgens de Portugees was er echter geen opzet in het spel en daar lijkt de TFF het dus mee eens.

"Ik deed het niet expres. Dat zag de scheidsrechter zelf ook", schrijft Quaresma maandag in een statement. "We losten het meteen op. k ben een professional, die alles geeft voor zijn ploeg. Ik sta misschien bekend als iemand die zich laat gaan, maar ik heb altijd respect gehad voor mijn tegenstanders en voor scheidsrechters."

Quaresma refereert aan een incident vorige maand, in de wedstrijd tegen Konyaspor. Toen kreeg hij plots een mes naar zich geworpen vanuit het publiek. "Onlangs werd er een mes op het veld gegooid en dat leverde ik in bij de scheidsrechter, waarna ik rustig verder ging. Ik wil zulk gedrag juist niet promoten. Voetbal moet een familiefeest zijn."