Mourinho en Conte in de bres voor De Boer: ‘Jullie genieten ervan’

José Mourinho maakt zich op voor het treffen met FC Basel dinsdagavond in de groepsfase van de Champions League. De manager van Manchester United is blij dat de Engelse grootmacht weer terug is op het hoogste Europese podium, maar tijdens de persconferentie van maandag geeft de Portugees ook zijn visie over het ontslag van Frank de Boer bij Crystal Palace. Ook Antonio Conte van Chelsea reageert maandag op het vertrek van de Nederlander.

"Dat is de wereld waarin we leven, een wereld waarin veel van jullie (journalisten, red.) ook bijdragen aan de druk en ervan genieten", citeren verschillende Engelse media de trainer van Manchester United. "Ik ben ontslagen als kampioen. Claudio Ranieri is ontslagen als kampioen. De Boer is ontslagen na vier wedstrijden. Volgend seizoen gebeurt weer zoiets ongelooflijks."

Conte vindt het spijtig dat De Boer al zó snel is ontslagen. "Heel teleurstellend voor hem. Het is normaal dat, als je ergens begint te werken, je tijd vraagt voor je werk. Om coach te zijn in de Premier League is een geweldige ervaring en om dan alleen maar vier wedstrijden te hebben meegemaakt… Ik vind het erg jammer voor hem, het is zonde."

"Het is altijd moeilijk om te praten over situaties bij andere clubs, maar ik vind het erg jammer voor hem", vervolgt de Italiaan. "We weten heel goed dat het bij de baan hoort. Eén overwinning en je bent de beste. En wanneer je verliest ben je de slechtste trainer. Niet alleen in Engeland, maar over de hele wereld is dit het geval. Iedere club moet zelf beoordelen over het werk van de manager en soms zit daar emotie bij."