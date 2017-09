Dertien dingen die je moet weten over Feyenoord - Manchester City

Feyenoord treedt woensdagavond vanaf 20.45 uur aan tegen Manchester City, in het kader van de eerste groepswedstrijd van het toernooi om de Champions League. Het is voor de regerend landskampioen van Nederland de eerste groepsontmoeting in het Europese miljardenbal sinds 2002/03. Opta blikt vooruit op de krachtmeting in De Kuip.

o Dit is de eerste officiële ontmoeting ooit tussen Feyenoord en Manchester City.

o Feyenoord heeft zes van de laatste negen wedstrijden tegen Engelse clubs verloren, in alle competities: twee zeges, één remise.

o Manchester City kwam echter in de laatste twee uitwedstrijden tegen een Nederlandse tegenstander niet tot winst: één remise, één nederlaag.

o Feyenoord komt voor de vijfde keer in de groepsfase van de Champions League uit, en de eerste keer sinds 2002/03. PSV (15) en Ajax (13) waren vaker deelnemer.

o Feyenoord drong in de voorgaande vier deelnames aan de Champions League nooit door tot de knock out-fase van het toernooi.

o Feyenoord heeft slechts twee van zijn laatste vijftien Champions League-wedstrijden gewonnen: zes remises, zeven nederlagen.

o Het is voor Manchester City de zevende opeenvolgende deelname aan de Champions League. De Engelsen kwamen slechts één keer langs de laatste zestien, in 2015/16. Toen was Real Madrid in de halve finales te sterk.

o Manchester City heeft niet één van de laatste zes uitwedstrijden in de Champions League gewonnen: drie remises, drie nederlagen. De Engelsen kregen bovendien liefst veertien tegendoelpunten om de oren.

o Niet één van de 36 Champions League-groepswedstrijden van Manchester City eindigde doelpuntloos. De Engelsen kwamen overigens niet verder dan vijf clean sheets.

o Het is voor Giovanni van Bronckhorst de eerste Champions League-campagne als trainer. De oefenmeester van Feyenoord won het toernooi als speler met Barcelona, in 2006.

o Sergio Agüero scoorde in slechts twee van zijn laatste twaalf Champions League-duels (vijf doelpunten). Hij is hoe dan ook de topscorer van Manchester City in het toernooi, met 22 goals in 40 duels.

o Josep Guardiola won de Champions League tweemaal als manager (2009 en 2011, beide met Barcelona). Met een derde trofee zou de oefenmeester van Manchester City het record van Carlo Ancelotti en Bob Paisley evenaren.

o Josep Guardiola bereikte als manager in zeven van zijn acht deelnames aan de Champions League de halve finales. Hij stond sinds 2011 echter niet meer in de finale.