‘Ontslag van De Boer tekent de paniek in het hedendaagse voetbal’

Sam Allardyce vindt dat de beslissing van Crystal Palace om Frank de Boer na vier verloren competitiewedstrijden te ontslaan 'de paniek van het hedendaagse voetbal' tekent. De Boer moest maandag opstappen bij the Eagles, een dag nadat de Londense club wederom had verloren, ditmaal van Burnley (1-0).

Allardyce, die De Boer voorging bij Palace, baalt van het vertrek van de Nederlander. "Ik heb net het nieuws gehoord dat Frank vandaag is vertrokken en dat is natuurlijk heel teleurstellend voor hem en voor Palace", aldus Big Sam in gesprek met Sky Sports. "Maar het laat zien dat de paniek in het voetbal vandaag de dag toeneemt en toeneemt."

"Dat gebeurt vanwege de grote hoeveelheden geld en de angst om een plek in de Premier League te verliezen. Als manager sta of val je met je resultaten en jammer genoeg is dat nu sneller dan ooit gebeurd met Frank. Het is zonde dat Palace niet is verder gegaan met wat ik heb achtergelaten. Ik heb de wedstrijd gisteren gekeken en dat ze die wedstrijd verloren, kan ik haast niet geloven: 22 pogingen op doel en volledige dominantie."

Op de vraag of het ontslaan van De Boer een moeilijke beslissing was voor voorzitter Steve Parish, antwoordt Allardyce gedecideerd: "Een hele moeilijke. Het laatste wat ze willen is zo'n beslissing maken zó vroeg in het seizoen. Maar ze voelen op de een of andere manier dat dit het juiste is om te doen. Het belangrijkste als manager is winnen en als je niet wint, moet je de consequenties ondergaan."