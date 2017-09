Bale ligt onder vuur: ‘Ze moeten de kranten gewoon verkopen’

Gareth Bale heeft vele successen geboekt met Real Madrid, zoals het drie keer winnen van de Champions League. Momenteel ligt de Welshman echter onder vuur in de Spaanse hoofdstad, omdat zijn prestaties op het veld te wensen overlaten. De geruchten over een mogelijke zomerse overstap naar Manchester United zwengelen aan, maar de aanvaller blijft rustig onder alle commotie.

Volgens enkele Spaanse media zou Bale akkefietjes hebben gehad met teamgenoten Isco en Marco Asensio, maar de recordaankoop van de club trekt zich niets aan van alle verhalen. "Niets van dat alles stoort me. Het zijn allemaal maar verhalen en meningen. Ze moeten de kranten gewoon verkopen en moeten iets schrijven", aldus Bale in gesprek met El Pais.

"Ik ben gewend dat mensen zowel goede als slechte dingen schrijven. Het boeit mij niet zoveel. Ik hoop dat het beste in mijn carrière nog moet komen. Ja, ik heb veel geweldige momenten meegemaakt, maar ook mindere", aldus Bale, die het afgelopen jaar kampte met veel blessureleed. "Aan de ene kant is het makkelijk om te zeggen dat ik vorig seizoen meer rust had moeten nemen."

"Maar wanneer je drie maanden geblesseerd bent en je ziet je teamgenoten spelen, dan wil je echt terugkomen en dat is wat ik heb gedaan", vervolgt de international van Wales. "Ik moest veel pijnstillers innemen om te kunnen spelen. En inderdaad, nu denk ik dat meer tijd had moeten nemen om te herstellen, zodat ik veel beter had kunnen spelen. Als ik het over had kunnen doen, had ik meer hersteltijd genomen."