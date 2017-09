De Boer reageert op bliksemontslag: ‘Heel erg teleurgesteld’

Frank de Boer is maandagmiddag ontslagen bij Crystal Palace en dat doet pijn bij de Nederlandse oefenmeester. The Eagles verloren de eerste vier competitiewedstrijden en konden in die 360 minuten niet één keer doel treffen. De Boer reageert via Instagram op zijn ontslag bij de Londense club.

"Ik ben heel erg teleurgesteld over het besluit, maar desalniettemin wil ik de spelers, staf en de fans ontzettend bedanken voor hun steun. Ik wens Crystal Palace veel succes in de toekomst", aldus de ex-trainer van Ajax en Internazionale over zijn tijd bij Palace, de eerste Engelse ploeg die voor het eerst sinds 1924/25 geen punt en geen doelpunt maakte in de eerste vier competitiewedstrijden. Naar verluidt neemt Roy Hodgson het roer over.

De Boer is de snelst ontslagen coach ooit geworden in de Premier League. Het avontuur van De Boer in de Engelse competitie is gebleven bij de verloren wedstrijden tegen Huddersfield Town (0-3), Liverpool (1-0), Swansea City (0-2) en Burnley (1-0). De Nederlander lost Les Reed (Charlton Athletic, 2006) af als snelst vertrokken manager in de Premier League. Bob Bradley, Jacques Santini en Sammy Lee zijn met elf wedstrijden de gedeelde nummers drie op dit lijstje.