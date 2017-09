Mbappé komt met fraaie anekdote: ‘De kapper dacht dat ik gestoord was’

Kylian Mbappé was én is groot fan van Zinédine Zidane. De huidige trainer van Real Madrid speelde vele jaren in de Europese top en als klein jongetje genoot Mbappé met volle teugen van de voetbalkwaliteiten van zijn legendarische landgenoot. De achttienjarige aanvaller van Paris Saint-Germain, die eerst een seizoen wordt gehuurd van AS Monaco waarna PSG verplicht is tot koop voor 180 miljoen euro, wilde zelfs het kapsel van Zidane.

Een jonge Mbappé zag Zidane schitteren in het shirt van het Franse elftal en clubs als Juventus en Real Madrid. "Destijds was ik nog niet helemaal bij zinnen, ik leefde een beetje in mijn eigen wereld", zegt de Fransman in gesprek met RMC. "Dat is ook waarom ik hetzelfde kapsel als hij wilde hebben. Omdat wanneer je van een speler houdt, je alles wilt doen zoals hij het doet."

"Als een idool spinazie eet, gaat een kind spinazie eten, ook al lust hij of zij het niet", vervolgt Mbappé, die zó onder de indruk was van Zidane dat hij dezelfde haardracht, of het gebrek daaraan, wilde als Zizou. "Ik wilde alles doen zoals hij, en omdat ik niet wist wat kaalheid was, vroeg ik aan de kapper of hij een rond gedeelte weg wilde knippen. Hij dacht dat ik gestoord was."