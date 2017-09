UEFA-voorzitter baart opzien: ‘Ik weet dat ik PSG dan moet uitsluiten’

Paris Saint-Germain wordt scherp in de gaten gehouden door de UEFA, meldt L’Équipe maandag. Nadat de Europese voetbalbond al heeft aangekondigd de transfers van de Franse topclub, zoals die van Neymar en Kylian Mbappé, te onderzoeken, zou Aleksander Ceferin bereid zijn verder te gaan en PSG zelfs uit te sluiten van deelname aan Europees voetbal, aldus de Franse krant.

Ceferin heeft al meerdere keren aangegeven dat hij de kloof tussen arme en rijkere clubs in Europa wil verkleinen en de Sloveen is groot voorstander van een strikte naleving van de regels aangaande Financial Fair Play. De voorzitter van de UEFA heeft vorige week bij een bijeenkomst van de ECA, de belangenvereniging van Europese clubs, benadrukt dat PSG onder een vergrootglas ligt.

"Als ik zo populair wil zijn als Michel (Platini, voormalig UEFA-voorzitter, red.), dan weet ik dat ik PSG moet uitsluiten van Europese toernooien", aldus Ceferin volgens L’Équipe in gesprek met enkele bestuurders van Europese topclubs die de transacties van PSG op de transfermarkt hekelen. Eerder zei Ceferin tegen de Franse sportkrant al iets soortgelijks: "We zullen niet bang zijn om te straffen, niemand staat boven de wet."