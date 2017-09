Raiola weer in de clinch met AC Milan: ‘Ze zijn deze belofte niet nagekomen’

Mino Raiola blijft maar uithalen naar AC Milan. De flamboyante zaakwaarnemer zegt in gesprek met Rai Sport dat zijn cliënt Gianluigi Donnarumma afgelopen zomer de aanvoerdersband is beloofd bij i Rossoneri als hij zijn dienstverband bij de club zou verlengen, en omdat Leonardo Bonucci nu captain is, zegt Raiola dat Milan de belofte heeft gebroken.

De belangenbehartiger richt zijn pijlen vooral op sportief directeur Massimiliano Mirabelli en algemeen directeur Marco Fassone. "Ik heb niets persoonlijks tegen Fassone en Mirabelli, ik geloof gewoon niet in hun project", aldus Raiola. "Toen heel Italië aan het panikeren was over de toekomst van Donnarumma, hebben ze hem de aanvoerdersband beloofd, zonder dat we ernaar vroegen."

Donnarumma wilde in eerste instantie zijn contract bij Milan niet verlengen, tot woede van de clubleiding en de fans van de Italiaanse club. De jonge doelman stond in de belangstelling van veel Europese topclubs, waaronder Real Madrid. Na veel overleg besloot Donnarumma uiteindelijk toch bij te tekenen. Raiola zegt echter dat Milan zich niet aan zijn woord houdt, aangezien zijn protegé geen aanvoerder is: "Het enige wat ik kan concluderen is dat ze deze belofte niet zijn nagekomen."