Wenger weigerde Manchester United: ‘Ik houd van de waarden van Arsenal’

Arsène Wenger kon zaterdagavond eindelijk weer juichen, aangezien Arsenal met 3-0 won van AFC Bournemouth. De Franse manager, die al meer dan twintig jaar werkzaam is bij the Gunners, gaat momenteel door een moeilijke fase bij de Londenaren en in het verleden had Wenger de mogelijkheid om voor een andere Engelse topclub, Manchester United, te werken, zo geeft de trainer toe.

Eerder deze maand stelde Martin Edwards, voormalig voorzitter van the Red Devils, dat Wenger in 2002 de eerste keuze was om Sir Alex Ferguson, die destijds hintte met pensioen te gaan, op te volgen. De Schot bleef echter aan op Old Trafford en is nog elf jaar gebleven bij United. Wenger was gevleid door de interesse, maar zegt dat hij nooit serieus heeft overwogen voor United te kiezen.

"Ik ben altijd heel voorzichtig met iets zeggen over dit soort dingen", citeren verschillende Engelse media Wenger, die niet al te veel prijs wil geven over de kwestie. "Nee, ik was niet geneigd om voor United te kiezen, omdat ik altijd heel gelukkig ben geweest bij Arsenal. De mensen waren blij met mij en ik was altijd blij om hier te zijn. Simpelweg omdat ik houd van de waarden van deze club."

"Voor mij gaat een club allereerst over bepaalde waarden", vervolgt Wenger. "Op een dag zal ik wel terugkijken op wat er is gebeurd én op de evolutie van Arsenal. Er zijn veel dingen veranderd, maar toen ik hier kwam ging het over kernwaarden in deze sport. Dat is waarom ik er ook nog steeds zit. Ik zal me altijd afvragen: 'ja, natuurlijk is United aantrekkelijk, maar ben ik gelukkig hier?' Het antwoord is 'ja'", besluit de Fransman.