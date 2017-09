Clasie baalt: ‘Net daarom stelt mijn debuut echt niet veel voor’

Jordy Clasie kon zijn geluk niet op toen hij tijdelijk naar Club Brugge kon verkassen. De middenvelder was bij Southampton overbodig bevonden en kon in België weer speelminuten maken, maar vooralsnog kent hij geen succes aldaar. De Nederlander, die zaterdag twintig minuten voor tijd mocht invallen, ging met 2-1 onderuit bij Excelsior Moeskroen.

Na afloop van de verliespartij sprak Clasie tegenover Belgische media van een pijnlijk debuut. "Dat lijkt me duidelijk. Het is altijd mooi om te debuteren, maar alles draait om de drie punten. Net daarom stelt mijn debuut echt niet veel voor. Ik ben totaal niet tevreden", aldus de 26-jarige voormalig Feyenoorder, die nog tot medio 2020 onder contract staat bij the Saints en een jaar wordt gehuurd door Club Brugge.

"Los daarvan bevalt het me hier heel goed. De trainingen zijn van het niveau van Southampton en ik kan me in alle systemen vinden. Natuurlijk heb ik heel lang geen officiële wedstrijden gespeeld en kamp ik dus nog met een achterstand", vervolgt Clasie. "Ik werk er hard aan om die weg te werken. Als het niet deze week is, dan zal ik volgende week op hetzelfde niveau als de andere spelers zijn."