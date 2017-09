‘Crystal Palace stuurt Frank de Boer na vier duels de laan uit’

Frank de Boer is ontslagen bij Crystal Palace, zo melden verschillende Engelse media maandag, waaronder Sky Sports, de BBC en de Daily Mail. De Nederlandse oefenmeester was sinds deze zomer in dienst bij the Eagles, maar kon bij de Premier League-club niet overtuigen en verloor de eerste vier competitiewedstrijden. De slechte seizoenstart kost De Boer dus uiteindelijk de kop, aldus Engelse media.

The Telegraph meldde woensdag al dat de 47-jarige De Boer nog één wedstrijd nodig had om zijn baan te redden, maar die ging zondag verloren tegen Burnley (1-0). Diezelfde krant meldde zondag dat de directie binnen 48 uur een besluit zou nemen over de toekomst van de voormalig verdediger. De Boer zou volgens diverse Engelse media nu dus ontslagen zijn. Roy Hodgson zou de opvolger van De Boer worden bij the Eagles. Diverse Engelse media melden dat de ex-bondscoach van Engeland een tweejarig contract gaat tekenen op Selhurst Park.

Palace is het eerste team sinds Preston North End in 1924 die de eerste vier wedstrijden op het hoogste niveau van Engeland heeft verloren en daarbij ook niet één doelpunt heeft weten te maken. De Boer zei na het duel met Burnley dat, zolang hij manager van the Eagles is, hij er alles aan zal doen om de ploeg aan het winnen te krijgen. Volgens verschillende media waren zowel de spelers als de clubleiding niet overtuigd van de trainerskwaliteiten van De Boer.

"Ik focus mij op waar ik controle over heb en dat doen mijn technische staf en spelers ook. Mijn toekomst is aan anderen om over te beslissen, maar zolang ik de coach van Crystal Palace ben, zal ik honderd procent geven", zei de coach. Palace is de tweede werkgever die De Boer na een kort dienstverband op straat zet: eerder werd de ex-trainer van Ajax al snel de laan uitgestuurd bij Internazionale. Nu stond hij slechts 77 dagen aan het roer bij Crystal Palace, één van de kortste dienstverbanden ooit in de Premier League. Nooit werd er in die competitie een trainer al na vier wedstrijden weggestuurd.