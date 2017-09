‘Ik vond het druk zetten nu niet volle bak, zoals het onder Peter Bosz wel was’

Ajax wist zaterdagavond te zegevieren op PEC Zwolle met 3-0 en Diederik Boer kan terugkijken op een prima wedstrijd, ondanks het verlies in Amsterdam. De 36-jarige doelman, die deze zomer de Johan Cruijff ArenA achter zich liet voor PEC, stopte onder meer een penalty van Hakim Ziyech. De routinier vindt niet dat Ajax erop vooruit is gegaan ten opzichte van vorig seizoen.

"Ik vond het druk zetten niet volle bak, zoals het onder Peter Bosz wel was", liet Boer na afloop van de wedstrijd weten aan Ajax Life. "Er werd vorig seizoen soms druk gezet alsof we kamikaze wilden plegen, waarbij het hele team vooruit ging. We hadden nu best veel mogelijkheden om ertussendoor te spelen en eruit te komen."

"Onze keel werd niet dichtgeknepen, we konden best vaak doorvoetballen via het middenveld", aldus Boer, die zaterdag alles in staat stelde om een Ajax-shirt te regelen voor de verzorger van PEC. "Die was van Nick Viergever. De verzorger had een shirtje nodig en ik zei: 'we regelen wel wat'. Viergever is altijd van het weggeven. Shirtjes bijvoorbeeld. En corners ook wel eens", grapte Boer.