VIDEO - Huntelaar gidst Ajax met dubbelslag langs PEC Zwolle

Ajax maakte zaterdagavond in eigen huis geen fout tegen PEC Zwolle. De Amsterdammers wisten met 3-0 te winnen, door doelpunten van Klaas-Jan Huntelaar (tweemaal) en Hakim Ziyech. Het was de eerste keer dat trainer Marcel Keizer Huntelaar en Kasper Dolberg samen in de basiself opnam.