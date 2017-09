Bayern zet Lewandowski op zijn plaats: ‘Dan krijg je met mij te maken’

Robert Lewandowski uitte zaterdag voorzichtig kritiek op het transferbeleid van Bayern München. De aanvaller zei dat de club ‘creatief’ moet blijven om wereldspelers te contracteren en dat men daarbij moet overwegen om hogere transfersommen te betalen. Karl-Heinz Rummenigge kan niet veel met Lewandowski’s woorden.

“Hij heeft zich openlijk geërgerd aan de transfers van Paris Saint-Germain. Hij is bij ons als voetballer aangenomen en daarvoor verdient hij zeer veel geld. Ik betreur zijn uitspraken”, aldus de clubbaas in een interview met BILD. “Hij heeft in de tweede seizoenshelft, na de wedstrijd tegen SC Freiburg, ook al zijn medespelers beschuldigd omdat hij niet goed genoeg zou zijn ondersteund.”

“Wie de trainer, de club of medespelers openlijk bekritiseert, krijgt met mij te maken”, aldus Rummenigge, die niet kan vertellen of Carlo Ancelotti de Pool op de tribune gaat zetten vanwege zijn uitspraken. “Maar ik weet inmiddels wel hoe je spelers weer tot rede kan laten komen.” Sportief directeur Hasan Salihamidzic heeft reeds een gesprek met Lewandowski gevoerd, maar het is onduidelijk wat daar precies uit is gekomen.