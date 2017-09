‘Als ik het Nederlands elftal zie, dan mis ik Hakim Ziyech’

Hakim Ziyech speelde zaterdagavond een prima wedstrijd tegen PEC Zwolle. De middenvelder strooide met passes, vermaakte het publiek met mooie acties en maakte een doelpunt. Hans Kraay jr. baalt er nog altijd van dat de linkspoot voor een interlandloopbaan bij Marokko heeft gekozen in plaats van bij Oranje.

“Als ik het Nederlands elftal zie, dan mis ik Ziyech”, zo vertelde de trainer van FC Lienden in het programma De Tafel van Kees op FOX Sports. “Ik vind het nog steeds een gemiste kans voor open doel, want hij heeft me letterlijk verteld: als Marco van Basten en Danny Blind bij mij op de stoep hadden gestaan, had ik voor het Nederlands elftal gekozen.”

De 56-jarige Kraay jr. vindt dat de 24-jarige Ziyech beter is dan de drie middenvelders die in actie kwamen tegen Bulgarije: Georginio Wijnaldum, Tonny Vilhena en Davy Pröpper. Hij voegde daar tevens aan toe dat hij Ziyech met afstand de beste speler van de Eredivisie vindt.