‘Keizer gaf Dolberg tegen PEC Zwolle geen eerlijke kans, het was net niks’

Ajax-trainer Marcel Keizer ruimde afgelopen zaterdag in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle een basisplaats voor zowel Klaas-Jan Huntelaar als Kasper Dolberg in. De Amsterdammers wisten met 3-0 te winnen en Huntelaar trof tweemaal doel. Toch is De Telegraaf van mening dat het tandem Huntelaar-Dolberg geen eerlijke kans heeft gekregen.

“Het was net niks. Marcel Keizer kon er na de goede optredens van Klaas-Jan Huntelaar en Kasper Dolberg in delen van de duels met Rosenborg BK en VVV-Venlo niet meer omheen de spitsen eens samen op te stellen. Maar tegen PEC Zwolle gaf hij Dolberg geen eerlijke kans”, analyseert de krant, die stelt dat het ‘fair’ was geweest om Donny van de Beek als verdedigende middenvelder op te stellen.

“Keizer had echter de moed (nog) niet voor een 3-4-3-formatie (met Dolberg in de punt naar voren) en koos voor een slap aftreksel van die variant: een opstelling met toch vier verdedigers. Daarmee leek hij de Deen te vermoorden, deed hij de in goede vorm stekende Frenkie de Jong tekort en liet hij Donny van de Beek en Hakim Ziyech veel meer (kilo)meters maken dan nodig”, vervolgt het ochtendjournaal. De krant stelt dat Keizer komende week een keuze moet maken.

“De met zichzelf worstelende Dolberg in zijn kracht laten spelen of hem in de luwte parkeren”, concludeert De Telegraaf. “Wat Keizer nu uit zijn hoge hoed toverde, functioneerde alleen het eerste kwart van de wedstrijd, want daarna legde PEC Zwolle de kwetsbaarheid van Ajax bloot.”