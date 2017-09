Raiola maakt Juventus ongerust: ‘Ik denk dat hij gaat vertrekken’

Paulo Dybala maakte in de zomer van 2015 de overstap van Palermo naar Juventus en heeft zich ontpopt tot een van de belangrijkste spelers van i Bianconeri. Zaakwaarnemer Mino Raiola sluit echter niet uit dat de linkspoot in de winter of volgend jaar zomer vertrekt bij de kampioen van Italië.

“Ik denk dat hij uiteindelijk gaat vertrekken bij Juventus”, aldus Raiola in een interview met RaiSport. “Hij moet naar een team gaan waarbij hij een project treft dat goed bij hem past. Het is voor hem nu moeilijk om naar een hervormd Barcelona te gaan, maar hij zou het goed doen bij Real Madrid, Manchester United, Manchester City of Chelsea.”

De 23-jarige Dybala kostte Juventus minimaal 32 miljoen euro en de linkspoot maakte sindsdien 48 doelpunten in 97 officiële wedstrijden. Daar gaf hij bovendien achttien assists bij. Dybala won met Juventus tot dusverre vijf prijzen: twee landstitels, tweemaal de Coppa Italia en de Supercoppa.