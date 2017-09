Barcelona heeft eerste aanwinst voor 2018 binnen

Andrés Iniesta benadrukt dat er geen principeakkoord over een nieuw contract is bereikt. De middenvelder van Barcelona zegt dat hij niet weet wanneer hij precies de knoop doorhakt. (Goal)

Carlo Ancelotti heeft een voorcontract getekend met een club in de Chinese competitie, claimt Mario Basler. De oud-prof stelt te weten dat de trainer van Bayern München in de winter vertrekt. (Sport 1)

Alexandre Mattos, sportief directeur van Palmeiras, stelt dat men rond is met Barça en dat de verdediger nog een jaar in Brazilië blijft.

Ahmed Musa was dicht bij een overstap naar Hull City. Manager Leonid Slutsky zegt echter dat de aanvaller zich wil bewijzen bij Leicester City en derhalve wilde blijven. (Daily Mail)