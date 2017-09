Smit onder vuur: ‘Ik ga hier geen discussie over kunstgras voeren, zinloos’

Jan Smit werd onlangs gekozen als voorzitter van de Raad van Commissarissen van de KNVB. Een van de eerste zaken die hij in zijn schoot geworpen krijgt, is het kunstgrasprobleem. Bij het programma Studio Voetbal van de NOS komt Smit behoorlijk onder vuur te liggen als het over kunstgras gaat.

“Ik ga hier geen discussie over kunstgras voeren. Zinloos. Ik ben er voor alle clubs. Het ligt bij de clubs”, zegt de voormalig voorzitter van Heracles Almelo, waar hij het kunstgras introduceerde. “We moeten alle voors en tegens, ook juridisch en financieel goed in kaart brengen en dan een beslissing nemen. We willen alles oplossen bij de KNVB. Eerst moeten de clubs het eens worden en dan moet er een financieel voorstel komen.”

“U heeft veertien jaar lang volgehouden dat kunstgras de toekomst heeft, maar kunstgras heeft niet de toekomst. Hybride velden hebben de toekomst. In geen enkele topcompetitie wordt op kunstgras gespeeld”, reageert Sjoerd Mossou, journalist van het Algemeen Dagblad, op Smit. “Het voetbal wil kunstgras niet meer. Alle spelers die ertoe doen, alle trainers die ertoe doen. Iedereen wil kunstgras uit de Eredivisie.”

Smit kan zich niet zo goed vinden in de argumenten tegen kunstgras. “Eerst was er het argument van de blessures. Was niet zo. Toen het verhaal over de korreltjes. Was niet zo. Nu zouden we een ander soort voetbal krijgen”, stelt de voorzitter van de RvC van de KNVB, die vindt dat alle problemen in het Nederlands voetbal niet direct opgelost zijn als kunstgras afgeschaft wordt. “We moeten een oplossing vinden en die kan ik op dit moment niet bedenken.”