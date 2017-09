Roda JC verwelkomt oude bekende: ‘Hij heeft hier een geweldig verleden’

Sanharib Malki traint vanaf maandag mee met Roda JC Kerkrade. De 33-jarige aanvaller houdt er de komende weken zijn conditie op peil en het is nog onduidelijk of hij later in aanmerking komt voor een contract, zegt Harm van Veldhoven.

De 33-jarige Malki, twintigvoudig international van Syrië, speelde van 2011 tot 2013 voor Roda en maakte in die periode 45 doelpunten in 71 wedstrijden. Sinds zijn vertrek bij het Qatarese Al-Wakrah deze zomer zit hij zonder werkgever. "Sanharib ken ik al heel lang en ik heb altijd een goede band met hem onderhouden. Aanvankelijk traint hij daarom alleen mee met de selectie en we zullen vervolgens de situatie evalueren”, aldus Van Veldhoven.

“Het is nu echter nog te vroeg om daar een standpunt over in te nemen. Malki heeft een geweldig verleden bij Roda JC, maar laten we niet te snel op de zaken vooruitlopen. Syrië heeft de barragewedstrijden bereikt voor de kwalificatie van het WK. Daar wil Sanharib heel graag bij zijn en trainingsritme is daar natuurlijk wel voor vereist”, besluit de technisch directeur op de website van de Limburgers.