‘Stel Nicolai Jörgensen op kunstgras nou gewoon niet meer op’

Nicolai Jörgensen raakte zaterdagavond in de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo al gauw geblesseerd aan de hamstring en kan daardoor niet meedoen in het Champions League-duel met Manchester City. Willem van Hanegem baalt van de afwezigheid van de 26-jarige Deen, zo schrijft hij in zijn column voor het Algemeen Dagblad.

“Stel die gozer op kunstgras nou gewoon niet meer op. Giovanni van Bronckhorst hield Eric Botteghin gelukkig wel aan de kant. Die twee gasten gruwelen van kunstgras en ze kunnen er eigenlijk ook gewoon helemaal niet op uit de voeten”, aldus de 73-jarige clubicoon van Feyenoord, die benadrukt dat Feyenoord door het wegvallen van Jörgensen een tandje harder zal moeten lopen tegen Man City.

Van Hanegem schrijft dat Feyenoord niet te veel ruimte moet weggeven tegen de rappe aanvallers Sergio Agüero, Gabriel Jesus en Leroy Sané en dat ‘schijterig achteruit rennen’ niet de oplossing is. Hij voegt eraan toe dat er kansen liggen bij standaardsituaties en dat Feyenoord daar met ‘meer precisie’ mee moet omgaan. De Kromme sluit af door te zeggen dat Sam Larsson wellicht een goede optie kan zijn voor de basiself.

De van sc Heerenveen overgenomen aanvaller viel zaterdag in tegen Heracles en bepaalde in de blessuretijd de eindstand op 2-4, door na een counter na een hoekschop de bal in het verlaten doel te lopen. "Misschien dat Larsson de oplossing is. Die gozer heeft een mooie trap en straalt vertrouwen uit. Ik hoorde hem op televisie zeggen dat hij niet nerveus was, dat hij vertrouwt op zijn kwaliteiten. Kijk, die spelers heeft Van Bronckhorst woensdag nodig.”