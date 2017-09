‘Hij brengt iets extra’s, is een belangrijke pijler in de selectie van Ajax’

Hakim Ziyech miste zaterdag een strafschop tegen PEC Zwolle, maar dat deed niets af aan de waarde die hij voor zijn ploeg had in de met 3-0 gewonnen thuiswedstrijd. De middenvelder scoorde en strooide met passes, zo zag ook Michael Mols. De oud-spits genoot van Ziyech, zo vertelt hij aan De Telegraaf.

“Als voetballiefhebber houd ik van zo’n type speler. Wanneer Ziyech aan de bal komt, gebeurt er altijd iets. Hij is creatief en heeft oog voor zijn medespelers. Het is een kwaliteit van Ziyech om zijn teamgenoten vrij voor de goal te zetten. Hij strooit met steekpasses”, aldus Mols. De voormalig aanvaller van onder meer Jong Ajax en Feyenoord erkent dat het rendement hoger mag, maar dat dat ook met de rest van het elftal te maken heeft.

“Ze moeten doorhebben waar en wanneer Ziyech de bal geeft. Voor mij staat vast dat hij een speler is die iets extra’s brengt. Een belangrijke pijler in de selectie van Ajax”, besluit de scout van FC Utrecht. De 24-jarige Ziyech is aan zijn tweede seizoen bezig in Amsterdamse dienst en speelde tot dusverre 46 wedstrijden voor Ajax. Daarin was de linkspoot goed voor tien doelpunten en twintig assists.