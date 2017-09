Locadia spuugt richting Dumfries: ‘Ben jij niet goed bij je hoofd?’

Jürgen Locadia spuugde zondag in de richting van Denzel Dumfries en de rechtsachter van sc Heerenveen claimde dat de klodder zijn shirt had geraakt. Het incident was Hugo Borst niet ontgaan, zo schrijft hij in zijn column voor het Algemeen Dagblad.

“De scheidsrechter ontging het of deed alsof het hem ontging. De camera's registreerden de afgevuurde fluim wel. Dumfries is zo'n schat, die maakt daar geen punt van. Een positivo, verguld met zijn vijf assists in vijf wedstrijden, vergevingsgezind, nooit haatdragend”, aldus Borst, die vindt dat trainer Phillip Cocu wel moet optreden tegen Locadia.

“Je mag toch hopen dat Cocu een beetje onder de gordel reageert. ‘Ben jij niet goed bij je hoofd, Jürgen? Spugen is goor. En dom. Het kan je rood opleveren. Bijna was ik voor de topper tegen Feyenoord naast Hirving Lozano ook jou kwijt. Klootzak. Nog één keer zo'n geintje en je krijgt van mij een schorsing’. Ik zie dat Phillip eerlijk gezegd niet doen.”

PSV verloor zondagmiddag met 2-0 in Heerenveen en de eindstand was na vijf minuten al bereikt. Voor de thuisploeg kwamen Arber Zeneli en Reza Ghoochannejhad tot scoren. Vlak voor rust kreeg Lozano van scheidsrechter Kevin Blom een rode kaart. Voor de Eindhovenaren staat volgende week zondag het treffen met Feyenoord op het programma.