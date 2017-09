‘Hij is een speler die bij de top drie van Nederland niet zou misstaan’

Yassin Ayoub lijkt toe te zijn aan een stap hogerop, maar kreeg die in de voorbije transferperiode niet. De middenvelder was dicht bij een overstap naar Turkije, maar die ketste af, en ook vanuit Nederland zelf werd de belangstelling maar niet concreet. Erik ten Hag is blij dat hij de 23-jarige linkspoot heeft kunnen behouden.

De trainer annex directeur van FC Utrecht laat in De Telegraaf weten dat Ayoub een speler is ‘met bovengemiddelde kwaliteiten’ die moeiteloos mee zou kunnen bij een traditionele topclub: “Ik denk dat Ayoub een speler is die bij de top drie in Nederland of in een grote competitie niet zou misstaan”, klinkt het. Feyenoord, Ajax en PSV lieten Ayoub in de voorbije transferperiode desondanks lopen. “Ik weet niet of ik het gek moet vinden, maar ik vind het wel jammer”, zegt hij Ayoub zelf.

“Misschien pas ik niet in hun plaatje. Ik vind dat ik de afgelopen twee jaar heb laten zien, dat ik een andere speler ben geworden met veel meer dynamiek en strijdlust in mijn spel”, aldus de Marokkaans international, die ervoor openstaat om zijn tot medio 2018 doorlopende contract in De Galgenwaard te verlengen. “Ik heb het liefst dat FC Utrecht een transfervergoeding voor mij ontvangt.”

Ayoub speelde in de jeugdopleiding van Ajax, maar werd daar weggestuurd. Daardoor draagt de middenvelder sinds 2008 het shirt van FC Utrecht, waarvoor hij in 2013 debuteerde. Tot dusver speelde Ayoub 140 wedstrijden voor de club uit de Domstad, waarin hij 15 keer wist te scoren en 28 assists leverde.