Roep om Huntelaar bij Oranje klinkt luider: ‘Advocaat heeft niet geappt’

Klaas-Jan Huntelaar maakte zaterdagavond twee doelpunten tegen PEC Zwolle, waaronder eentje middels een bal achter het standbeen langs, en staat dit seizoen alweer op drie treffers in vier competitiewedstrijden. Vanwege de goede vorm waarin Huntelaar steekt, wordt er geroepen dat hij weer zou moeten terugkeren in Oranje. Hij speelde zijn laatste interland in oktober 2015 tegen Tsjechië (2-3 verlies).

De 76-voudig international laat aan De Telegraaf weten dat hij nog geen appje van Dick Advocaat heeft ontvangen en de vraag of de bondscoach er verstandig aan zou doen om hem op te roepen voor de duels met Wit-Rusland en Zweden, laat hij beantwoord. Huntelaar erkent wel dat hij ‘lekker’ in zijn vel zit: “Ik ben blij om bij Ajax te zijn, om van waarde te kunnen zijn voor het team.”

De 34-jarige Huntelaar heeft de recente WK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk en Bulgarije wel gezien, zo erkent hij: “De eerste wedstrijd waren het een beetje te veel en de tweede wedstrijd een beetje te weinig doelpunten. Eerst telt het doelsaldo en dan pas het onderlinge resultaat. Dus zullen we ruim van Wit-Rusland en Zweden moeten winnen.”

In de eerste zeven wedstrijden van het seizoen kwam Huntelaar tot drie doelpunten en één assist. In zijn laatste 23 wedstrijden in de Johan Cruijff ArenA, scoorde de spits 24 keer. Voor Oranje kwam Huntelaar in 76 interlands tot 42 treffers, terwijl hij 13 keer als aangever fungeerde.