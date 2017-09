Ajax en Utrecht hofleverancier in eerste Fantasy-dreamteam van september

De vierde speelronde van de Eredivisie zit erop. Nadat de strijd om de eerste maandprijs in de Voetbalzone Fantasy Football App (te downloaden in de App Store en de Google Play Store) is beslist, is de strijd om de volgende prijs alweer losgebarsten! Stamper heeft de koppositie in het algemeen klassement heroverd, terwijl manager Raymondkarin het Team van de Week had.

Team van de Week

Met drie spelers zijn FC Utrecht en Ajax deze week hofleverancier in het team met het meeste aantal punten. Aanvoerder Zakaria Labyad loodste Utrecht met een assist en een doelpunt langs Rode JC Kerkrade (2-0), terwijl Raymondkarin met keeper David Jensen en verdediger Willem Janssen tevens profiteerde van het feit dat Utrecht de nul hield. Matthijs de Ligt en Alexander Büttner deden hetzelfde; laatstgenoemde gaf daarnaast een assist en veroorzaakte een penalty, wat ook als assist telt in de app. Voorin bleek het een goede keuze om Steven Berghuis te selecteren, vanwege zijn twee treffers bij Heracles Almelo (2-4). Raymondkarin haalde uiteindelijk 89 punten.

Het beste team van de vierde speelronde.

De beste spelers

Nog steeds voert Morten Thorsby het klassement van de beste spelers aan, hoewel hij dit weekend niet scoorde. Een relatier groot aantal spelers uit de top tien maakte dit weekend geen onuitwisbare indruk. Hirving Lozano daalde zelfs af van de vierde naar de elfde plek, vanwege de minpunten voor zijn rode kaart. Nieuwkomers in de top tien ten opzichte van de vorige speelronde zijn Berghuis, Labyad en Cyriel Dessers.

De spelers met de meeste punten tot dusver.

Prijzen

Eindig je bovenaan het klassement, dan mag je samen met een persoon naar keuze naar Camp Nou in het seizoen 2018/19, om El Clásico van dichtbij mee te maken. Bovendien biedt Number 1 Voetbalreizen iedere maand een maandprijs aan voor de beste speler van de maand. Het gaat daarbij onder meer om het bezoeken van wedstrijden in de Premier League, inclusief vlucht en overnachting!

De app is gratis in de App Store en de Google Play Store te vinden onder de naam Voetbalzone Fantasy Football!