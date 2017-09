Jones en Darri in een ‘UFC-wedstrijd’: ‘Tot hier en niet verder’

Feyenoord wist zaterdag met 2-4 te zegevieren op Heracles Almelo, maar fans van de Rotterdammers moesten nog even billenknijpen, aangezien de mannen van John Stegeman van een 0-3 achterstand terugkwamen tot 2-3. Brahim Darri baalt dat zijn ploeg geen punten aan het duel heeft overgehouden en blikt in gesprek met Voetbal Inside terug op een akkefietje met Brad Jones.

De middenvelder annex aanvaller kreeg het met de doelman van Feyenoord aan de stok toen Darri in de tweede helft naar de grond ging in het vijandelijke strafschopgebied. "Ik ben niet iemand die ruzie maakt", zegt de spelmaker. "Het was geen bewuste schwalbe, want ik kon ook niet blijven staan. Ik wist ook dat het geen penalty was. Op een gegeven moment werd ik bij mijn nek gegrepen. Ik dacht: 'tot hier en niet verder. We staan al achter.' Het leek wel een UFC-wedstrijd."

Darri is blij dat Heracles het de regerend landskampioen zo moeilijk heeft gemaakt en weet dat de pupillen van Giovanni van Bronckhorst fit moeten zijn voor de Champions League-wedstrijd tegen Manchester City komende woensdag. "Dan mogen ze wel even een shakie nemen om te herstellen", zegt Darri. "In de tweede helft waren wij aan het stormen en creëerden we kansen. We hebben ons in de tweede helft tekort gedaan."