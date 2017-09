‘Kramer in de Champions League? Dat wordt een beetje moeilijk’

Feyenoord begint komende woensdag aan het Champions League-seizoen met een thuiswedstrijd tegen Manchester City en kan niet beschikken over Nicolai Jörgensen. De spits kampt met een hamstringblessure en zal tegen the Citizens waarschijnlijk vervangen worden door Michiel Kramer.

Sjoerd Mossou, columnist van het Algemeen Dagblad, vraagt zich af of de 28-jarige Kramer over het niveau beschikt om het de verdediging van Manchester City moeilijk te maken. “Kramer is een spits die kan fungeren in dit systeem van Feyenoord, maar het verschil tussen Kramer en Jörgensen is natuurlijk nog steeds groot.”

“Kramer in de Champions League? Dat wordt een beetje moeilijk, dat zal de trainer ook wel vinden, denk ik”, aldus Mossou zondagavond in het praatprogramma Studio Voetbal. De 28-jarige Kramer speelde tot dusverre 61 officiële wedstrijden voor Feyenoord en daarin was hij goed voor 21 doelpunten.