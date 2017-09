Gullit bood excuses niet aan: ‘Dick vond het niet erg, de spelers ook niet’

Dick Advocaat vertelde zondag dat Ruud Gullit zijn excuses had gemaakt voor de kleedkamervideo die de assistent-bondscoach maakte na het duel met Bulgarije. Gullit ontkent nu echter dat hij zijn verontschuldigingen heeft aangeboden.

“Dick vond het filmpje niet erg. Dat is hem in de mond gelegd, echt waar. Ik heb mijn excuus niet aangeboden, niemand van de spelers vond het erg”, zei de 55-jarige Gullit zondagavond bij Ziggo Sport. Hij vertelde eerder dat hij de video in alle euforie besloot op te nemen en dat lichtte hij aan tafel bij Rondo verder toe.

“Je komt van een behoorlijke nederlaag en je hebt maar twee dagen de tijd. Je speelt tegen Bulgarije dat ook nog kans heeft en de manier waarop we gespeeld hebben na de nederlaag vond ik heel knap. Dus ik vond echt dat Dick Advocaat een geweldige job had gedaan en dat zag ik ook bij de spelers terug”, aldus Gullit.