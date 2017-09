Marseille heeft schaamrood op de kaken; wereldgoal van Khazri

Olympique Marseille heeft voor de derde keer in zijn laatste 25 thuiswedstrijden in de Ligue 1 een nederlaag geleden. l’OM ging zondagavond pijnlijk onderuit tegen Stade Rennes (1-3) en staat nu met zeven punten uit vijf speelronden op de tiende plaats. Marseille eindigde vorig seizoen als vijfde in de Ligue 1.

Stade Rennes ging wervelend van start en stond al na twee minuten op voorsprong door een heerlijke goal van Wahbi Khazri: Ismaïla Sarr stormde langs de rechterflank, gaf een afgemeten voorzet op Khazri en de Tunesiër hakte op fabuleuze wijze de bal achter Steve Mandanda. Benjamin Bourigeaud verdubbelde kort daarna de voorsprong door met een heerlijk afstandsschot de Franse doelman te kloppen.

Marseille speelde erbarmelijk en de fans in Stade Vélodrome begonnen trainer Rudi García uit te joelen, die in de eerste helft al ingreep door Hiroki Sakai te vervangen door Bouna Sarr. Zijn wissel had weinig effect: Marseille creëerde de gehele eerste helft bar weinig kansen. In het tweede bedrijf werd het via Joris Gnagnon en Morgan Sanson uiteindelijk 1-3 en in de blessuretijd miste Rennes in de persoon van Firmin Mubele nog een strafschop.