‘Crystal Palace beslist binnen 48 uur over toekomst De Boer’

De toekomst van Frank de Boer hangt na de 1-0 nederlaag tegen Burnley aan een zijden draadje en volgens The Telegraph hoort hij binnen 48 uur of hij moet vertrekken of niet. Sportief directeur Dougie Freedman neemt de taken van de manager over wanneer die moet vertrekken van voorzitter Steve Parish.

The Telegraph meldde woensdag dat de 47-jarige De Boer nog één wedstrijd nodig heeft om zijn baan te redden, maar die ging zondag dus verloren. Diezelfde krant meldt nu dat de directie binnen 48 uur een besluit neemt over de toekomst van de voormalig verdediger. Als De Boer wordt ontslagen, wordt hij de korts zittende trainer in de Premier League ooit.

Horrorstart voor Frank de Boer! Doet deze enorme blunder hem de das om?! ?????? Geplaatst door voetbalzone op zondag 10 september 2017

Crystal Palace is het eerste team sinds Preston North End in 1924 die de eerste vier wedstrijden op het hoogste niveau van Engeland heeft verloren en daarbij ook niet één doelpunt heeft weten te maken. De Boer zei na het duel met Burnley dat zolang hij manager van the Eagles is, hij er alles aan zal doen om de ploeg aan het winnen te krijgen.

“Ik focus mij op waar ik controle over heb en dat doen mijn technische staf en spelers ook. Mijn toekomst is aan anderen om over te beslissen, maar zolang ik de coach van Crystal Palace ben, zal ik honderd procent geven”, vertelde de voormalig coach van Internazionale en Ajax. Andros Townsend nam het voor De Boer op; de aanvaller deed negentig minuten mee tegen Burnley en vond de nederlaag onverdiend.

“Wij creëerden meer uitgespeelde kansen en hadden ten minste één en misschien wel twee keer moeten scoren. Dat deden we niet en daardoor hebben we opnieuw verloren. Het ligt aan de spelers. De trainer maakt de opstelling en wij creëerden de kansen, maar moeten ze ook afmaken”, sprak Townsend, die bijval kreeg van aanvoerder Jason Puncheon: “We voelen echt dat we naar elkaar toegroeien en dat het beter wordt. We hadden het geloof. Ik wil niet dat de manager wordt beoordeeld op basis van deze wedstrijd. We speelden namelijk beter, maar pakten de punten niet.”