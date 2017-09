Ajax valt terug na openingstreffer: ‘Ik denk dat het in ons hoofd zit’

Ajax boekte zaterdagavond een 3-0 overwinning op PEC Zwolle, maar van een leien dakje ging dat niet, zoals eigenlijk de gehele start van het seizoen al niet om over naar huis te schrijven is. Ajax werd immers uitgeschakeld in Europa en verloor in de eerste speelronde van de Eredivisie van Heracles Almelo. Donny van de Beek vraagt zich af hoe het komt dat Ajax niet stabiel presteert.

De twintigjarige middenvelder constateert in gesprek met Ajax Life dat de Amsterdammers na de 1-0 tegen Zwolle ‘wegzakten’ en dat het zomaar gelijk had kunnen worden: “Dat was niet goed, we moeten het de volgende keer langer volhouden”, aldus Van de Beek.

“Of het dan tussen de oren zit? Ik ben het eigenlijk wel met je eens”, gaat hij verder. “Ik denk dat het in ons hoofd zit, misschien zeg je dat goed. Het eerste punt is ons eigen koppie, het tweede punt zijn de slordige ballen en pas als derde wil ik naar het systeem kijken.” Ajax trad tegen Zwolle aan in een 4-2-4-systeem.