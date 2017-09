‘Hij zei: ‘ik wil echt naar Manchester City voor Josep Guardiola’

Benjamin Mendy ruilde AS Monaco deze zomer in voor een dienstverband bij Manchester City. De 23-jarige Fransman, die voor 57,5 miljoen euro werd ingelijfd door the Citizens, kon eventueel ook naar andere geïnteresseerde clubs vertrekken zoals Chelsea, maar de linksback zag een avontuur op Stamford Bridge niet zitten, aldus Vadim Vasilyev.

"Voor een tijdje hielden we de boot af", begint de vicevoorzitter van Monaco in gesprek met l’Équipe. "Maar toen vroegen we, ondanks alle aanbiedingen die we hadden ontvangen en de wil van hem om te vertrekken, ons af of hij nog zo'n goed seizoen kon draaien als het vorige. Eerst zeiden we: 'nee, je blijft.' Hij reageerde: 'Maar Vadim, ik wil echt naar City en samenwerken met Josep Guardiola.'"

"Verschillende keren zei hij tegen me: 'Als het Chelsea was geweest, was ik gebleven. Maar als er een kans is om met Guardiola te werken, wil ik gaan. Hij sprak zo eerlijk met mij. Dus toen City aan de vraagprijs voldeed en hij de duurste verdediger ooit zou worden, konden we hem moeilijk nog overtuigen. We hebben de voor- en nadelen tegen elkaar afgewogen en gezegd: 'oké, je kan gaan’”, aldus Vasilyev.