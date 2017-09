Dembélé uitzinnig na debuut: ‘Gek om met de beste ter wereld samen te spelen’

Barcelona won zaterdagavond op imponerende wijze van stadsgenoot Espanyol (5-0), mede dankzij een uitstekende Lionel Messi. De Argentijnse wereldster speelde een puike partij en produceerde een hattrick. Naast Messi kreeg ook invaller én debutant Ousmane Dembélé veel applaus van de fans van Barça, aangezien de jonge Fransman een assist afleverde op Luis Suárez.

"Ik ben er ontzettend blij mee", reageert de recordaankoop van Barcelona in gesprek met beIN Sports op zijn debuut voor de Catalanen. "Het was gek om samen te spelen met de beste ter wereld. Het was een goede overwinning en ik beleefde veel emoties. Ik heb mijn droom waargemaakt. Ernesto Valverde (trainer, red.) zei dat ik relaxed en kalm moest blijven."

De voormalig aanvaller van Borussia Dortmund had voor aanvang van de wedstrijd ook nog een gesprek met Suárez, die hij eveneens bewondert. "Suárez zei tegen mij dat ik hem de bal moest geven en dat hij zou scoren. Ik heb het gedaan en hij scoorde, ik ben zó blij", aldus Dembélé, die zegt dat Barcelona voor alle prijzen wil gaan vechten dit seizoen: "We willen de Champions League winnen en alle andere mogelijke prijzen."