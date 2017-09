Eto’o dient Galatasaray eerste puntverlies toe; Gomis slaat weer toe

Galatasaray heeft in de vierde speelronde van de Süper Lig voor het eerst dit seizoen punten laten liggen. De club uit Europees Istanbul remiseerde zondag met 1-1 tegen Antalyaspor en Bafétimbi Gomis maakte het doelpunt voor Cim Bom. De spits maakte zijn vijfde doelpunt in Turkse dienst en is de topscorer van de Süper Lig.

Gomis maakte na 34 minuten de eerste treffer van de wedstrijd door een lage voorzet van Garry Mendes Rodrigues tot in de verre hoek te deviëren. De treffer kwam op een welkom moment, want Galatasaray had het niet makkelijk met Antalyaspor en was eerder nog dicht bij een achterstand geweest toen Fernando Muslera een knappe redding moest verrichten.

In de tweede helft kreeg Galatasaray alsnog een doelpunt om de oren: Samuel Eto’o kreeg na 82 minuten alle ruimte om binnen te koppen na een voorzet van Charles en deed dat dan ook zonder problemen. Galatasaray ging hierna op zoek naar een tweede treffer, maar vond die niet meer en staat daardoor op tien punten. Besiktas heeft er evenveel.