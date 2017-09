De Vrij vreest Vitesse na winst op Milan: ‘Veel individuele kwaliteiten’

Lazio won zondagmiddag met veel overtuiging van AC Milan (4-1), waarbij Ciro Immobile de gevaarlijkste man aan Romeinse kant was met een hattrick en een assist. De club uit de Italiaanse hoofdstad treedt donderdag aan tegen Vitesse in de groepsfase van de Europa League en Stefan de Vrij, die de hele wedstrijd speelde tegen i Rossoneri, kent de kwaliteiten van de Arnhemmers.

“In het begin hadden we het lastig en gaven we Milan te veel de bal, maar ze werden niet gevaarlijk. Dit resultaat is heel goed en de trainer (Simone Inzaghi, red.) had het tactisch goed voorbereid", zegt de verdediger op de clubsite. Hij vond dat de defensie goed op orde was, ondanks enkele hachelijke momenten. De Oranje-international is blij met de overwinning op de Milan, maar kijkt ook al weer vooruit naar donderdag.

"Vitesse is een goed team. Ze willen altijd de bal hebben en hebben daarnaast veel individuele kwaliteiten. Het wordt niet makkelijk, maar we kunnen het wel voor elkaar krijgen." De kans is aanwezig dat De Vrij veel te maken gaat krijgen met Luc Castaignos, die in het verleden eveneens voor Feyenoord speelde. "Hij is onlangs teruggekomen naar Nederland. Ik heb met hem samengespeeld en ken hem door en door."