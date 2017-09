Locadia woest na verlies: ‘Ik ga ook geen namen noemen’

PSV leed zondagmiddag de eerste competitienederlaag van het seizoen door met 2-0 te verliezen van sc Heerenveen. Jürgen Locadia kwam nauwelijks in het stuk voor en daar baalt de spits na afloop van de wedstrijd stevig van. Hij zegt teleurgesteld te zijn in zichzelf én zijn teamgenoten, aangezien PSV allesbehalve optimaal presteerde tegen de Friezen.

"Geen goede wedstrijd", concludeert Locadia kort maar kracht voor de camera van Voetbal Inside. "Vanaf het eerste fluitsignaal liepen we achter de feiten aan. We hadden afspraken voor het druk zetten gemaakt, maar daar werd niet aan gehouden door ons." De aanvaller zegt dat het niet alleen de schuld van de verdediging is. "Het begint voorin natuurlijk, ik ben ook verantwoordelijk."

PSV moest het de gehele tweede helft met tien man doen, aangezien Hirving Lozano vlak voor rust een rode kaart kreeg van scheidsrechter Kevin Blom, die volgens Locadia een goede wedstrijd floot. De aanvalsleider van de Eindhovenaren weigert de schuld van de nederlaag bij één iemand neer te leggen: "Ik ga ook geen namen noemen, het is een teamsport en iedereen heeft evenveel schuld."