Mourinho sneert naar Van Gaal: ‘Er was geen evolutie, de club heeft stilgestaan’

José Mourinho heeft vorig seizoen onder meer de Europa League gewonnen, maar toen hij vorig jaar zomer aantrad bij Manchester United was hij allerminst te spreken over de staat van de club, zegt de oefenmeester in gesprek met de Sunday Times. De Portugees vindt dat United heeft stilgestaan toen men werd geleid door David Moyes en Louis van Gaal.

"Er was een evolutie gaande bij andere clubs; er was geen evolutie bij deze club", concludeert Mourinho. "Op alle cruciale gebieden die een team in principe succesvol kunnen maken, heeft de club stilgestaan. Het was best een lege periode bij de club, zonder evolutie die noodzakelijk is", sneert de flamboyante trainer van the Red Devils, die zaterdagavond gelijkspeelden tegen Stoke City (2-2).

Mourinho zegt dat Moyes en Van Gaal te lijden hadden onder de enorme druk die op hun schouders lag na het vertrek van Sir Alex Ferguson. "Het was het gewicht van het verleden op de schouders van spelers, managers en zelfs het bestuur en de eigenaren, want als je gewend bent te winnen en te winnen en te winnen en dat dan opeens ophoudt, is dat een hele zware last."

De ex-trainer van Real Madrid, Internazionale, Chelsea en FC Porto vindt dat het nu beter gesteld is met United. "Vandaag de dag hebben we betere werkomstandigheden en een betere medische afdeling en in de meeste gevallen hebben we dat bereikt zonder mensen te hoeven vervangen, en dat is best belangrijk", concludeert Mourinho, die met zijn club momenteel eerste staat in de Premier League met tien punten uit vier wedstrijden.