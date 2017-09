Alexis wordt uitgejouwd: ‘Hij zal de fans snel weer voor zich winnen’

Arsenal wist na twee nederlagen zaterdag weer eens te winnen in de Premier League. The Gunners wonnen in het Emirates Stadium met 3-0 van AFC Bournemouth, maar na afloop was Alexis Sánchez wederom de meest besproken man. De aanvaller werd door Arsène Wenger laat in de wedstrijd het veld ingestuurd en de Chileen werd door enkele fans uitgejouwd, wat leidde tot teleurstelling bij de Fransman.

"Alexis Sánchez zal de fans voor zich winnen en dat gaat hij heel snel doen", verzekert de manager van Arsenal. "We moeten die reacties van de fans accepteren. Ik weet niet waarom hij werd uitgejouwd. Maar de beste manier om de mensen voor je te winnen is om te presteren." Sánchez wilde deze zomer graag naar Manchester City vertrekken, maar de clubs kwamen er uiteindelijk niet uit.

De 28-jarige dribbelaar wilde graag Champions League-voetbal spelen bij the Citizens, maar de transfer vond geen doorgang. "Ik heb met hem gesproken na de wedstrijd en hij leek niet teleurgesteld of bitter. Misschien omdat hij weer wilde scoren. Het inschatten van hoe de spelers zich voelen, is altijd lastig”, concludeert Wenger.