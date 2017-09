Onachtzaamheid Tete wordt Lyon niet fataal dankzij Depay en Fekir

Olympique Lyon heeft na twee gelijke spelen weer eens weten te winnen in de Ligue 1. Het team van Bruno Génésio maakte zondagavond op eigen veld zeker geen grootse indruk tegen EA Guingamp, maar hield dankzij een doelpunt van Nabil Fekir toch drie punten over aan het treffen: 2-1. Lyon is door de zege opgestoomd naar een derde plaats in de Franse competitie en nadert koploper Paris Saint-Germain daarmee tot op vier punten.

Lyon had het zeker niet gemakkelijk tegen Guingamp, dat ongeslagen bleef in zijn laatste drie duels met les Gones. Het bezoek bood goed tegenstand in de eerste helft, maar ging door een treffer van Mariano Díaz toch rusten met een achterstand. De spits gaf doelman Karl Johnsson na negentien minuten spelen het nakijken met een bekeken schot van buiten het strafschopgebied: 1-0. Het betekende voor de van Real Madrid overgekomen Díaz alweer zijn vierde competitietreffer dit seizoen.

Bij Lyon konden Memphis Depay en Bertrand Traoré rekenen op basisplaatsen, terwijl Kenny Tete halverwege de tweede helft als vervanger van Rafael da Silva binnen de lijnen werd gebracht. De ex-Ajacied verloor enkele minuten na zijn entree een kopduel van Marcus Thuram en zag de bezoekers zo langszij komen. Lyon leek zo voor een lastige slotfase te staan, maar stelde vrijwel onmiddellijk na de gelijkmaker orde op zaken. Fekir werd aan het werk gezet door Depay, waarna de Fransman met een hard schot voor de 2-1 tekende.